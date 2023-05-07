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00:33, 7 мая 2023Россия

Пригожин ответил на призывы к ЧВК «Вагнер» остаться в Артемовске

Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин заявил, что хочет сохранить армию, а не выиграть сражение
Евгений Пригожин

Евгений Пригожин. Фото: Wagner Group / Globallookpress.com

Бизнесмен и основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин ответил на призывы к компании не покидать Артемовск (украинское название — Бахмут) до полного взятия города. По его словам, он намерен сохранить армию, а не выиграть конкретную битву. Сообщение приводит его пресс-служба в Telegram-канале.

«Еще раз подчеркиваю — лучше сохранить армию, чем выиграть сражение», — заявил он.

Пригожин уточнил, что на сегодняшний день около 95 процентов города находится под контролем российских военных, а оставшиеся пять процентов не играют роли для их дальнейшего продвижения в западную часть Украины. Он добавил, что у бойцов ЧВК почти не осталось боеприпасов и никто до сих пор не связался с ним для решения данного вопроса.

Бизнесмен также подчеркнул, что у него «нет амбиций остаться в истории человеком, который взял Артемовск», а имеется лишь желание принести пользу народу России.

Ранее Пригожин заявил, что задачи бойцов компании в Артемовске полностью выполнены. Он пояснил, что задачей «Бахмутской мясорубки» было не взятие города, а «перемалывание подразделений» Вооруженных сил Украины (ВСУ) и организация передышки российской армии для восстановления боеспособности.

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Марина Совина
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