Секретарь СНБО Данилов заявил, что ВСУ не собираются сдавать Артемовск

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не собираются сдавать Артемовск (дореволюционное название, принятое в республике – Бахмут). Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в эфире телеканала «Рада».

По его словам, украинские власти намерены удерживать город «столько, сколько военные будут считать необходимым для тактических и стратегических целей».

Ранее в Минобороны России сообщали, что российские штурмовые отряды продолжили наступательные действия в Артемовске, пытаясь овладеть кварталами на северо-западной и западной окраинах населенного пункта.

До этого основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял, что под контролем российских сил находятся порядка 95 процентов города, а остальные пять процентов не играют роли для дальнейшего продвижения в западную часть Украины.