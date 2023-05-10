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14:23, 10 мая 2023Россия

Минобороны отчиталось о ходе боев за Артемовск

Минобороны заявило, что штурмовые отряды продолжают наступать на окраинах Артемовска

Кадр: РИА Новости

Штурмовые отряды продолжили наступательные действия в Артемовске (украинское название города — Бахмут) — в частности, они пытаются овладеть кварталами на северо-западной и западной окраинах Артемовска. О ходе боев журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Артемовске на флангах сковывали действия Вооруженных сил Украины (ВСУ). Для выполнения боевых задач в этом районе было совершено 10 самолетовылетов и два вертолетовылета.

Помимо этого, артиллерия Южной группировки войск выполнила 98 огневых задач. Российским силам удалось поразить подразделения 67-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красное и Ступочки в Донецкой народной республике (ДНР).

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Анастасия Шейкина
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