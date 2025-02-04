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14:34, 4 февраля 2025Россия

«Им важнее пиар-акция». ВСУ стянули силы к границе Белгородской области. Что задумал Киев?

Подполковник Иванников заявил о подготовке ВСУ к атаке на Белгородскую область
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стянули силы к границе Белгородской области, что может говорить о возможной подготовке к новому удару. Об этом заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук подполковник Олег Иванников.

По его словам, Украина хочет повторить атаку, сопоставимую с атакой на Курскую область. Таким образом президент Украины Владимир Зеленский может пытаться улучшить переговорные позиции Киева, убежден Иванников. «Им нужно показать быстрый молниеносный результат, и, главное, который будет иметь громкий медийный выхлоп. Важнее пиар-акция, о которой раструбят все мировые СМИ», — отметил он.

ВСУ действуют террористическими методами и для улучшения переговорных позиций будут издеваться над местным населением. Скорее всего, если такой прорыв произойдет, то устроят полный террор жителям райцентра и приграничья. Как они уже показали в Курской области

Олег Иванниковподполковник

Известно, что ВСУ нарастили численность 58-й отдельной мотопехотной, а также 104-й отдельной автомобильной бригады. Кроме того, для подразделений близ российского региона подвозят топливо.

Вторжение ВСУ в Курскую область произошло в августе

Курская область подверглась массированной атаке со стороны крупного отряда ВСУ утром 6 августа. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа.

После этого украинские войска при поддержке танков и боевых бронированных машин попытались прорвать границу России. Бои в регионе продолжаются.

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Ранее в Минобороны России раскрыли свежие данные о ходе боев в Курской области. За сутки российские войска нанесли поражение 11 бригадам ВСУ и отразили три контратаки украинских войск.

Кроме того, российская авиация и артиллерия нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе населенных пунктов Басовка, Беловоды, Водолаги, Журавка, Иволжанское, Мирополье и Ободы Сумской области.

Фото: Reuters

Согласно данным ведомства, общие потери ВСУ в Курской области превысили 57 тысяч человек. Также за время боевых действий противник потерял более 300 танков, 244 боевые машины пехоты, 192 бронетранспортера, 1708 бронированных машин.

Зеленский назвал вторжение ВСУ в Курскую область «большой победой»

Президент Украины Владимир Зеленский считает вторжение в Курскую область «одной из самых больших побед» украинской армии с начала конфликта. Он заявил, что российское командование якобы стянуло в регион почти 60 тысяч военных с других направлений.

«Возьмем курскую операцию — это одна из наших самых больших побед не только прошлого года, а в течение всей войны», — отметил Зеленский.

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

При этом в США не верят в то, что Украина продержится в конфликте еще год. Также британский аналитик Александр Меркурис заявил, что ВСУ несут невосполнимые потери, из-за чего на Украине начались разговоры о снижении призывного возраста.

Пополнение войск стало для Киева непосильной задачей, а оставшаяся пехота истощилась, добавил Меркурис. По его мнению, страна «находится на грани существования».

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