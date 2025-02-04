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11:48, 4 февраля 2025Россия

Стало известно о подготовке Украины к вторжению еще в один российский регион

Подполковник Иванников: ВСУ могут готовиться к атаке на Белгородскую область
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут планировать удар еще по одному российскому региону — Белгородской области. О возможной подготовке нового вторжения стало известно из заявления советника Российской академии ракетных и артиллерийских наук подполковника Олега Иванникова, чьи слова приводит портал aif.ru.

По мнению эксперта, Украина может готовиться к атаке, сопоставимой с оккупацией части Курской области. Он предположил, что таким образом президент Украины Владимир Зеленский может попытаться улучшить переговорные позиции Киева.

Скорее всего, если такой прорыв произойдет, то устроят полный террор

Олег Иванников

На подготовку ВСУ к наземной операции в Белгородской области косвенно указывает и активность украинских подразделений близ границы, о чем сообщают авторы связанного с военнослужащими Telegram-канала «Архангел спецназа». По информации портала, ВСУ нарастили численность 58-й отдельной мотопехотной, а также 104-й отдельной автомобильной бригад. Издание также рассказало о наращивании группировки ВСУ в районе Белгородской области, а также подвозе топлива для подразделений.

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«Не исключены попытки вылазок или даже атак в Белгородской области. Кроме того, возможно движение ВСУ в направлении вклинения наших подразделений на Волчанском участке», — говорится в публикации канала.

Ранее сообщалось об обострении боевой обстановки в Курской области, где с августа 2024 года продолжаются бои с вторгшимися на территорию региона подразделениями ВСУ.

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