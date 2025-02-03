Ситуация в Курской области после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по школе-интернату в Судже обострилась, пишет Telegram-канал «Архангел спецназа», связанный с российскими военными.
По данным источника, подразделения Вооруженных сил (ВС) России штурмуют несколько рубежей на некоторых участках, в то время как ВСУ пытаются укреплять позиции новыми подкреплениями.
На направлении населенных пунктов Свердликово и Лебедевка ведутся штурмовые действия. В Свердликово у наших десантников есть определенные успехи — они закрепились на северо-восточной окраине населенного пункта. Подразделения ВДВ закрепляют на освобожденных позициях. Обстановка крайне напряженная
Российские бойцы ведут активную работу на курском направлении по поиску украинских солдат при помощи расчетов беспилотных летательных аппаратов. Артиллерия и авиация помогают им в этом. ВСУ, в свою очередь, нарастили использование крупных сельскохозяйственных дронов, способных нести большее количество взрывчатки. «Однако и их успешно уничтожают. Ежедневно ВСУ дистанционно минируют подступы и пытаются подтянуть резервы, которые поражают еще до прибытия», — отметили авторы Telegram-канала.
В Москве отреагировали на удар по Судже словами «чудовищная провокация»
1 февраля ВСУ целенаправленно ударили ракетами по школе-интернату, где, предварительно, могли находиться взятые в плен граждане России. «Данная провокация нацелена на отвлечение мирового общественного мнения от зверств киевского режима, которые совершены в населенном пункте Русское Поречное Курской области», — указали в Минобороны. В ответ на это в России пообещали стратегическое поражение украинской стороне.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал атаку на интернат в Курской области чудовищной провокацией властей Киева.
В МИД РФ, в свою очередь, заявили, что обстрел интерната должен был поспособствовать срыву возможных переговоров. Посол по особым поручениям внешнеполитического ведомства Родион Мирошник считает, что задачей ВСУ было прервать поиск диалога между Москвой и Вашингтоном. Он также отметил, что интернат в Судже не единственное место, где ВСУ содержат захваченных в плен россиян. Сейчас их жизни в опасности, подчеркнул Мирошник.
По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, ответственность за удары по интернату несут спонсоры Украины, а именно — все государства, которые «продолжают упрямо и безответственно накачивать киевский режим вооружениями».
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к верховному комиссару Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека, председателю комитета ООН по правам человека, генсеку и также комиссару Совета Европы по правам человека с требованием «осудить преступление против человечности», совершенное украинской стороной. «Если права человека для вас не пустой звук, вы не имеете права отмолчаться», — подчеркнула она в своем обращении. Произошедшее в Судже Москалькова назвала кровавой провокацией.
Число пострадавших от удара не раскрывается
Украинская сторона поспешила обвинить Россию в нанесении удара по интернату, однако в Москве эти данные опровергли — в частности, пуск ракет был зафиксирован из Сумской области Украины.
На данный момент точное число жертв и пострадавших, среди которых, предположительно, были старики и женщины, все еще неизвестно, так как город находится под контролем украинских формирований. Однако по неподтвержденным данным, под завалами могли оказаться около 95 человек.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте в отношении полковника ВСУ Ростислава Карпушы (внесен в реестр террористов и экстремистов). Как сообщает следствие, именно он «отдал незаконный приказ своим подчиненным о нанесении ракетного удара по зданию школы-интерната, где находились мирные жители».