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14:17, 3 февраля 2025Россия

«Обстановка крайне напряженная». После удара ВСУ по интернату под Курском ситуация в регионе обострилась. Что об этом известно?

Песков назвал чудовищной провокацией удар ВСУ по интернату в Судже
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Ситуация в Курской области после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по школе-интернату в Судже обострилась, пишет Telegram-канал «Архангел спецназа», связанный с российскими военными.

По данным источника, подразделения Вооруженных сил (ВС) России штурмуют несколько рубежей на некоторых участках, в то время как ВСУ пытаются укреплять позиции новыми подкреплениями.

На направлении населенных пунктов Свердликово и Лебедевка ведутся штурмовые действия. В Свердликово у наших десантников есть определенные успехи — они закрепились на северо-восточной окраине населенного пункта. Подразделения ВДВ закрепляют на освобожденных позициях. Обстановка крайне напряженная

Telegram-канал «Архангел спецназа»

Российские бойцы ведут активную работу на курском направлении по поиску украинских солдат при помощи расчетов беспилотных летательных аппаратов. Артиллерия и авиация помогают им в этом. ВСУ, в свою очередь, нарастили использование крупных сельскохозяйственных дронов, способных нести большее количество взрывчатки. «Однако и их успешно уничтожают. Ежедневно ВСУ дистанционно минируют подступы и пытаются подтянуть резервы, которые поражают еще до прибытия», — отметили авторы Telegram-канала.

Фото: Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/ Reuters

В Москве отреагировали на удар по Судже словами «чудовищная провокация»

1 февраля ВСУ целенаправленно ударили ракетами по школе-интернату, где, предварительно, могли находиться взятые в плен граждане России. «Данная провокация нацелена на отвлечение мирового общественного мнения от зверств киевского режима, которые совершены в населенном пункте Русское Поречное Курской области», — указали в Минобороны. В ответ на это в России пообещали стратегическое поражение украинской стороне.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал атаку на интернат в Курской области чудовищной провокацией властей Киева.

В МИД РФ, в свою очередь, заявили, что обстрел интерната должен был поспособствовать срыву возможных переговоров. Посол по особым поручениям внешнеполитического ведомства Родион Мирошник считает, что задачей ВСУ было прервать поиск диалога между Москвой и Вашингтоном. Он также отметил, что интернат в Судже не единственное место, где ВСУ содержат захваченных в плен россиян. Сейчас их жизни в опасности, подчеркнул Мирошник.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, ответственность за удары по интернату несут спонсоры Украины, а именно — все государства, которые «продолжают упрямо и безответственно накачивать киевский режим вооружениями».

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к верховному комиссару Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека, председателю комитета ООН по правам человека, генсеку и также комиссару Совета Европы по правам человека с требованием «осудить преступление против человечности», совершенное украинской стороной. «Если права человека для вас не пустой звук, вы не имеете права отмолчаться», — подчеркнула она в своем обращении. Произошедшее в Судже Москалькова назвала кровавой провокацией.

Число пострадавших от удара не раскрывается

Украинская сторона поспешила обвинить Россию в нанесении удара по интернату, однако в Москве эти данные опровергли — в частности, пуск ракет был зафиксирован из Сумской области Украины.

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На данный момент точное число жертв и пострадавших, среди которых, предположительно, были старики и женщины, все еще неизвестно, так как город находится под контролем украинских формирований. Однако по неподтвержденным данным, под завалами могли оказаться около 95 человек.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте в отношении полковника ВСУ Ростислава Карпушы (внесен в реестр террористов и экстремистов). Как сообщает следствие, именно он «отдал незаконный приказ своим подчиненным о нанесении ракетного удара по зданию школы-интерната, где находились мирные жители».

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