В Кремле высказались об ударе по интернату в Судже

Пресс-секретарь Песков: Удар по интернату в Судже — чудовищная провокация

Удар по интернату в Судже Курской области — чудовищная провокация киевского режима. Так о трагедии высказался пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Песков отметил, что оценку трагедии уже дало российское оборонное ведомство, и дополнительных комментариев по ситуации у Кремля нет. «Нам к этому нечего добавить, это чудовищная провокация», — сообщил он.

1 февраля стало известно об атаке ВСУ на школу-интернат в Судже, где, по предварительным данным, могли находиться взятые в плен граждане России. Замглавы комитета Совета Федерации Владимир Джабаров пообещал, что российские военные нанесут стратегическое поражение украинской стороне в ответ на военные преступления ВСУ.

Ранее стало известно об обострении ситуации в Курской области после удара по интернату в Судже.