Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:33, 3 февраля 2025Россия

В Кремле высказались об ударе по интернату в Судже

Пресс-секретарь Песков: Удар по интернату в Судже — чудовищная провокация
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Удар по интернату в Судже Курской области — чудовищная провокация киевского режима. Так о трагедии высказался пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Песков отметил, что оценку трагедии уже дало российское оборонное ведомство, и дополнительных комментариев по ситуации у Кремля нет. «Нам к этому нечего добавить, это чудовищная провокация», — сообщил он.

1 февраля стало известно об атаке ВСУ на школу-интернат в Судже, где, по предварительным данным, могли находиться взятые в плен граждане России. Замглавы комитета Совета Федерации Владимир Джабаров пообещал, что российские военные нанесут стратегическое поражение украинской стороне в ответ на военные преступления ВСУ.

Ранее стало известно об обострении ситуации в Курской области после удара по интернату в Судже.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Взрыв в «Алых Парусах» оказался покушением на основателя армянского батальона из ДНР. Что об этом известно?

      В России стартовали продажи флагманского китайского внедорожника

      В России выросли цены на противозачаточные таблетки

      В СВР заявили о планах НАТО сменить власть на Украине

      Черчесов рассказал об увольнении из сборной Казахстана

      Российские банки начали массово отказываться от старых денег

      В Кремле прокомментировали слова Трампа о контактах с Россией

      Последствия взрыва в московском ЖК «Алые Паруса» попали на видео

      В США рассказали о новой задаче модернизированных «Искандеров»

      Российские пивовары начали маскировать свою продукцию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше