Стало известно об обострении ситуации в Курской области после удара по интернату в Судже

Ситуация в Курской области обострилась после удара по интернату в Судже

Ситуация в Курской области ужесточилась после удара по интернату в городе Суджа. Об обострении стало известно из сообщения связанного с российскими военными Telegram-канала «Архангел спецназа».

По информации канала, в регионе активизировались боевые действия близ населенных пунктов Свердликово и Лебедевка — там Вооруженные силы России ведут штурмовые действия. В то же время украинские подразделения на оккупированной территории занимают оборонительную позицию.

«Ситуация (...) обострилась. Наши войска штурмуют несколько рубежей на некоторых участках, пока противник пытается укреплять позиции новыми подкреплениями», — говорится в публикации.

Также сообщается, что Украина стала активнее использовать в этом регионе сельскохозяйственные дроны — эти беспилотники крупнее и способны нести большее количество взрывчатки.

1 февраля стало известно об атаке ВСУ на школу-интернат в Судже, где, по предварительным данным, могли находиться взятые в плен граждане России. Замглавы комитета Совета Федерации Владимир Джабаров пообещал, что российские военные нанесут стратегическое поражение украинской стороне в ответ на военные преступления ВСУ.