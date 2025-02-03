В МИД прокомментировали удар по интернату в Судже

Мирошник: Обстрел интерната в Судже должен был способствовать срыву переговоров

Обстрел интерната в Судже должен был поспособствовать срыву возможных переговоров. Такое мнение высказал посол по собым поручениям МИД России Родион Мирошник в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, задачей удара было прервать поиск диалога между Москвой и Вашингтоном. Мирошник также отметил, что целью этого акта было «оттенить последствия преступления, которое сейчас слишком активно расходится по международным пабликам, в Русском Поречном».

Дипломат также считает, что приказ о нанесении удара по Судже приняла верхушка украинской власти.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у Белого Дома запланированы встречи и разговоры с различными странами, «включая Россию и Украину».