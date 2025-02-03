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01:07, 3 февраля 2025Мир

В МИД назвали ответственных за удар по школе-интернату в Судже

Захарова: Ответственность за удар по интернату в Судже несут спонсоры Украины
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Ответственность за удары по интернату в Судже Курской области несут спонсоры Украины. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте ведомства.

По ее словам, вину несут все государства, которые «продолжают упрямо и безответственно накачивать киевский режим вооружениями». Он добавила, что все причастные к этому удару понесут заслуженное наказание.

Об атаке ВСУ на школу-интернат в Судже, где, по предварительным данным, могли находиться взятые в плен граждане России, стало известно вечером в субботу, 1 февраля.

Замглавы комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что российские военные нанесут стратегическое поражение Киеву в ответ на такие военные преступления ВСУ, как удар по школе-интернату в Судже и бесчинства в Русском Поречном.

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