Данные о причастности России к удару авиабомбой по зданию интерната в Судже опровергли

Сообщения о причастности РФ к удару по зданию интерната в Судже опровергли

В Telegram-канале «Дзержинский», который сослался на курского активиста Владимира Синельникова, появилась информация, что российские военные нанесли удар авиабомбой по зданию бывшего интерната, где находились мирные жители РФ. При этом в посте активиста информации о причастности ВС России на данный момент нет. В сообщение Синельникова были внесены правки.

«В районе 8 вечера на здание суджанской школы-интерната упала наша авиабомба. Об этом сообщает активист Владимир Синельников», — говорится в сообщении «Дзержинского». При этом Синельников написал, что «Министерство обороны РФ выступило с заявлением, в котором возложило вину за происшедшее на украинскую сторону». 2 февраля Минобороны России действительно выступило с официальным опровержением причастности России к атаке на школу. В ведомстве сообщили, что преступление совершили Вооруженные силы Украины (ВСУ). «Пуск ракет противника из Сумской области был зафиксирован российскими средствами противовоздушной обороны. Данная провокация нацелена на отвлечение мирового общественного мнения от зверств киевского режима, которые совершены в населенном пункте Русское Поречное Курской области», — подчеркнули в министерстве.

Также о причастности ВСУ сказал и врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Он назвал удар ВСУ по интернату в Судже «нечеловеческим зверством киевского режима», которому не может быть оправдания.

Попытки Украины обвинить Россию в ударе по интернату в Судже являются информационной провокацией, также считает посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удар терактом, обвинив в случившемся «все страны, продолжающие упрямо и безответственно накачивать киевский режим вооружениями». «Все организаторы и исполнители этого и других преступлений киевской хунты понесут неотвратимое наказание в соответствии с законом», — сказала Захарова. Дипломат добавила, что спланированный обстрел интерната, в котором находились люди, свидетельствует о бесчеловечных преступлениях Киева. «Обстрелы мирного населения и гражданских объектов Курской области и других российских регионов наглядно демонстрируют варварскую сущность киевского режима, погрязшего в беззаконии и стремящегося уничтожить как можно больше русских людей», — отмечается в ее комментарии.

Информация о причастности ВС России к удару не получила широкого распространения в российских СМИ.

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