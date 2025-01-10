Зеленский: Вторжение в Курскую область стало большой победой ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вторжение в Курскую область стало «одной из самых больших побед» украинской армии с начала специальной военной операции. Об этом сообщает News.ru.

По его словам, командование ВС России якобы стянуло в регион почти 60 тысяч военных с других направлений. «Возьмем курскую операцию — это одна из наших самых больших побед не только прошлого года, а в течение всей войны», — отметил украинский лидер.

Ранее в США усомнились в способности Украины продержаться еще год в конфликте с Россией. По мнению журналистов Washington Post, украинская сторона теряет территорию, военных и время, а следующие несколько недель определят, сможет ли страна в принципе продолжить существование как суверенное государство.