Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:59, 10 января 2025Бывший СССР

Зеленский назвал вторжение ВСУ в Курскую область «большой победой»

Зеленский: Вторжение в Курскую область стало большой победой ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Heiko Becker / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вторжение в Курскую область стало «одной из самых больших побед» украинской армии с начала специальной военной операции. Об этом сообщает News.ru.

По его словам, командование ВС России якобы стянуло в регион почти 60 тысяч военных с других направлений. «Возьмем курскую операцию — это одна из наших самых больших побед не только прошлого года, а в течение всей войны», — отметил украинский лидер.

Ранее в США усомнились в способности Украины продержаться еще год в конфликте с Россией. По мнению журналистов Washington Post, украинская сторона теряет территорию, военных и время, а следующие несколько недель определят, сможет ли страна в принципе продолжить существование как суверенное государство.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский назвал вторжение ВСУ в Курскую область «большой победой»

      Стали известны главные статьи расходов россиян в канун Нового года

      Москвичей предупредили о погоде в конце недели

      В России спрогнозировали сроки окончания боев за Суджу

      Мечтающая о сексе на одну ночь женщина испугалась последствий и обратилась за помощью

      Стало известно о масштабном перемещении техники НАТО в Польше

      Власти рассказали о ситуации на загоревшемся после атаки ВСУ российском предприятии

      В ЛНР рассказали о мародерстве ВСУ на купянском направлении

      Маск занял второе место в рейтинге угроз для Германии

      Стало известно о выгоде украинских юристов от насильственной мобилизации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше