В США усомнились в способности Украины продержаться еще год в конфликте с Россией

WP: Украина вряд ли переживет еще один год конфликта

Потери, которые несет Украина в военном противостоянии с Россией, не должны стать причиной для заключения быстрого, но невыгодного для Киева мира. Таким мнением поделились журналисты Washington Post (WP), параллельно усомнившиеся в способности Украины продержаться еще год в продолжающемся конфликте.

«Украина вряд ли переживет еще один год этого разрушительного конфликта. Но спешка в поиске урегулирования путем переговоров оставит украинцев озлобленными, поскольку они увидят, что их дома, школы и фабрики будут разрушены, а друзья и члены семьи не пережили противостояние. Большая часть их гнева будет направлена ​​на западных покровителей, которые их предали», — сказано в материале.

Кроме того, издание отмечает, что Украина теряет территорию, военных и время, а следующие несколько недель определят, сможет ли страна в принципе продолжить существование как суверенное государство в пределах своих границ на момент начала боевых действий или близких к таковым. США в этой ситуации, по мнению журналистов, не могут оставить страну наедине с противником.

«Украина также теряет войска со скоростью, намного превосходящей ту, которую она может выдержать, чтобы еще и продолжать сражаться. Официальная оценка потерь в 400 тысяч расставшихся с жизнью или раненых считается сильно заниженной. Тысячи измученных украинских солдат дезертируют с линии фронта», — говорится в материале.

Ранее стало известно, что более половины состава 225-го отдельного штурмового батальона Вооруженных сил Украины в Курской области — бывшие заключенные. Как сообщил источник в российских силовых структурах, часть из них отбывали наказание за тяжкие преступления.