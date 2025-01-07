ВСУ отправили заключенных на штурм в Курскую область

ТАСС: ВСУ отправили бывших заключенных на штурм в Курскую область

Более половины состава 225-го отдельного штурмового батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области состоит из бывших заключенных. Об пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«В составе 225-го отдельного штурмового батальона ВСУ свыше 50% — заключенные», — сообщил собеседник издания. Отмечается, что среди них также отбывавшие наказание за тяжкие преступления.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что участники провальной контратаки ВСУ в Курской области обратились к украинцам. Они призвали их «стрелять в ТЦКашников».

По данным Минобороны РФ, потери украинских войск в Курской области составили свыше 150 военнослужащих, 4 танка, 2 боевые машины пехоты, 16 боевых бронированных машин и инженерная машина разграждения.