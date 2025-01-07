Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:49, 7 января 2025Бывший СССР

ВСУ отправили заключенных на штурм в Курскую область

ТАСС: ВСУ отправили бывших заключенных на штурм в Курскую область
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Более половины состава 225-го отдельного штурмового батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области состоит из бывших заключенных. Об пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«В составе 225-го отдельного штурмового батальона ВСУ свыше 50% — заключенные», — сообщил собеседник издания. Отмечается, что среди них также отбывавшие наказание за тяжкие преступления.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что участники провальной контратаки ВСУ в Курской области обратились к украинцам. Они призвали их «стрелять в ТЦКашников».

По данным Минобороны РФ, потери украинских войск в Курской области составили свыше 150 военнослужащих, 4 танка, 2 боевые машины пехоты, 16 боевых бронированных машин и инженерная машина разграждения.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российские вузы перейдут на новую систему образования. Как будут учиться студенты?

      Аналитики допустили повышение ключевой ставки до нового рекорда в 2025 году

      Том Холланд сделал предложение звезде «Эйфории»

      Власти Британии выложили в TikTok ролик с неприличной песней

      Число погибших при землетрясении в Тибете выросло до 53

      Десятки человек погибли в результате землетрясения в Тибете

      На юго-западе Китая произошло сильное землетрясение

      США пригрозили Китаю «значительными последствиями» за помощь России

      Двух безработных россиян арестовали по делу о теракте в Подмосковье

      Спецпосланник Трампа по Украине отложил визит в Киев

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше