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17:50, 6 января 2025Мир

На Западе заявили о бессмысленности и дорогой цене контратак ВСУ в Курской области

Журналист Боуз: попытки контратаковать в Курской области дорого обойдутся ВСУ
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе контратак уцепиться за сокращающийся плацдарм в Курской области обойдутся Киеву дорогой ценой и к тому же не имеют стратегической ценности. Об этом заявил в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз.

«[Президент Украины Владимир Зеленский] бросил в котел на уничтожение еще большее количество людей и машин. Это совершенно бессмысленно, не имеет никакой военной или стратегической ценности, и все они погибнут», — написал он.

По словам западного журналиста, из-за решений Зеленского только за последние сутки погибли сотни людей.

ВСУ предприняли масштабную попытку контратаковать в Курской области утром в воскресенье, 5 января. По данным Министерства обороны России, штурмовая группа противника выдвинулась в сторону хутора Бердин Большесолдатского района, однако существенно продвинуться не смогла. Российские военнослужащие уничтожили все задействованные в маневрах танки противника и семь боевых бронированных машин.

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