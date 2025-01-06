На Западе заявили о бессмысленности и дорогой цене контратак ВСУ в Курской области

Журналист Боуз: попытки контратаковать в Курской области дорого обойдутся ВСУ

Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе контратак уцепиться за сокращающийся плацдарм в Курской области обойдутся Киеву дорогой ценой и к тому же не имеют стратегической ценности. Об этом заявил в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз.

«[Президент Украины Владимир Зеленский] бросил в котел на уничтожение еще большее количество людей и машин. Это совершенно бессмысленно, не имеет никакой военной или стратегической ценности, и все они погибнут», — написал он.

По словам западного журналиста, из-за решений Зеленского только за последние сутки погибли сотни людей.

ВСУ предприняли масштабную попытку контратаковать в Курской области утром в воскресенье, 5 января. По данным Министерства обороны России, штурмовая группа противника выдвинулась в сторону хутора Бердин Большесолдатского района, однако существенно продвинуться не смогла. Российские военнослужащие уничтожили все задействованные в маневрах танки противника и семь боевых бронированных машин.