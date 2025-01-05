МО: ВС России нанесли поражение штурмовикам ВСУ в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли масштабную попытку контратаки в Курской области. По данным Министерства обороны России, штурмовая группа противника выдвинулась в сторону хутора Бердин в Большесолдатском районе региона.

Украинские войска пошли в атаку примерно в 9 утра в воскресенье, 5 января. С помощью двух танков, машины разграждения и двенадцати боевых бронированных машин (ББМ) с десантом они надеялись остановить наступление Российской армии на курском направлении.

Артиллерия и авиация группировки войск «Север» нанесли поражение штурмовой группе ВСУ. Российские военнослужащие уничтожили все задействованные в маневрах танки противника и семь ББМ.

ВС России отразили две контратаки штурмовых групп ВСУ

По данным Минобороны, российские войска отразили две контратаки штурмовых групп украинской армии в Курской области.

Фото: Stringer / Reuters

В ходе наступления подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям четырех механизированных и стольких же десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригаде морской пехоты и соединениям территориальной обороны. Противник был отброшен в районах 15 населенных пунктов, среди которых Дарьино, Леонидово, Малая Локня и Суджа.

Потери ВСУ в Курской области достигли почти 50 тысяч военнослужащих

С момента вторжения в Курскую область украинские войска потеряли на данном направлении боевых действий почти 50 тысяч (49 010) военнослужащих.

Также противник лишился 73 танков, 209 боевых машин пехоты, 153 бронетранспортеров, 1461 ББР, 340 артиллерийских орудий и 44 пусковых установок реактивных систем залпового огня (13 Himars, 6 MLRS).

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

По подсчетам ТАСС, всего с начала специальной военной операции (СВО) ВСУ потеряли более одного миллиона военнослужащих.

Согласно сведениям российского Минобороны, в 2022 году потери украинской стороны достигли 118,5 тысячи человек, в 2023 году — 405,4 тысячи. Опираясь на сводки оборонного ведомства, материалы итоговой коллегии и брифинг начальника Генштаба ВС РФ, удалось подсчитать, что Киев лишился более 595 тысяч солдат, что существенно превышает потери предыдущих лет СВО, в том числе суммарное количество.