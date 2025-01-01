Подсчитаны потери ВСУ с начала СВО

ТАСС: потери ВСУ с начала СВО превысили 1 млн военнослужащих убитыми и ранеными

С начала специальной военной операции (СВО) Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более одного миллиона военнослужащих, в статистику вошли убитые и раненые бойцы. Такие подсчеты приводит ТАСС.

Согласно сведениям Минобороны России, в 2022 году потери украинской стороны достигли 118,5 тысячи человек, в 2023 году — 405,4 тысячи военных. Опираясь на сводки оборонного ведомства, материалы итоговой коллегии и брифинг начальника Генштаба ВС РФ, удалось подсчитать, что Киев лишился более 595 тысячсолдат убитыми и ранеными, что существенно превышает потери предыдущей лет СВО, в том числе суммарное количество.

Ранее Минобороны раскрыли общие потери ВСУ с начала вторжения в Курскую область. Они лишились 45 980 бойцов, 262 танков, 204 боевых машин пехоты, 143 бронетранспортеров, более 1300 боевых бронированных машин и множества другой военной техники, в том числе западного производства.