МО: ВСУ нанесено поражение в ходе попытки контратаки в Курской области

Вооруженные сил Украины (ВСУ) попытались контратаковать в Курской области. Об этом сообщило Минобороны России.

«Около 9:00 по московскому времени, с целью остановить наступление российских войск на Курском направлении, противник предпринял контратаку штурмовой группы в составе двух танков, машины разграждения и двенадцати боевых бронированных машин с десантом в направлении хутора Бердин», — говорится в сообщении.

В результате подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение штурмовой группе ВСУ, уничтожили два танка, машину разграждения и семь боевых бронированных машин, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось об уничтожении пяти украинских беспилотников за два часа в Курской и Белгородской областях. Три БПЛА сбиты над территорией Белгородской области и два — над Курской.

