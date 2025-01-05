Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:59, 5 января 2025Россия

ВСУ попытались контратаковать в Курской области

МО: ВСУ нанесено поражение в ходе попытки контратаки в Курской области
Александра Д Борисова
Александра Д Борисова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные сил Украины (ВСУ) попытались контратаковать в Курской области. Об этом сообщило Минобороны России.

«Около 9:00 по московскому времени, с целью остановить наступление российских войск на Курском направлении, противник предпринял контратаку штурмовой группы в составе двух танков, машины разграждения и двенадцати боевых бронированных машин с десантом в направлении хутора Бердин», — говорится в сообщении.

В результате подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение штурмовой группе ВСУ, уничтожили два танка, машину разграждения и семь боевых бронированных машин, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось об уничтожении пяти украинских беспилотников за два часа в Курской и Белгородской областях. Три БПЛА сбиты над территорией Белгородской области и два — над Курской.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ попытались контратаковать в Курской области

      Над российским регионом сбили украинскую ракету

      Вера Брежнева опубликовала фото с загадочным мужчиной

      В Приморье отреагировали на слухи о сравнении горожан с опарышами

      Предполагаемую стратегию Си при Трампе сравнили со стилем Дона Корлеоне

      В Роспотребнадзоре рассказали о способе диагностики метапневмовируса

      В Приднестровье военные помогли местным жителям преодолеть энергокризис

      Стало известно о продвижении ВС России в Харьковской области

      Пушков объяснил возмущение европейских либералов

      В Курской и Белгородской областях за два часа уничтожены пять украинских беспилотников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше