В Курской и Белгородской областях за два часа уничтожены пять украинских беспилотников

МО РФ: ПВО уничтожила пять украинских БПЛА в Курской и Белгородской областях

5 января за два часа средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников в Курской и Белгородской областях. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Пресс-служба министерства уточнила, что с 10:00 до 12:00 (по московскому времени) дежурные средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов: три БПЛА — над территорией Белгородской области и два — над Курской.

Ранее стало известно, что беспилотники со взрывчаткой попытались атаковать нефтепровод «Дружба» в Брянской области. Беспилотники были оснащены взрывчаткой и поражающими элементами, масса боевой части оценивается в 3,5 килограмма.