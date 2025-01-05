Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:13, 5 января 2025Россия

В Курской и Белгородской областях за два часа уничтожены пять украинских беспилотников

МО РФ: ПВО уничтожила пять украинских БПЛА в Курской и Белгородской областях
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)
СюжетПовреждение нефтепровода «Дружба»

Фото: Libkos / AP

5 января за два часа средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников в Курской и Белгородской областях. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Пресс-служба министерства уточнила, что с 10:00 до 12:00 (по московскому времени) дежурные средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов: три БПЛА — над территорией Белгородской области и два — над Курской.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Какое оружие есть у Украины: самолеты, вертолеты, танки и оружие Запада у ВСУ
Какое оружие есть у Украины:самолеты, вертолеты, танки и оружие Запада у ВСУ
22 октября 2022

Ранее стало известно, что беспилотники со взрывчаткой попытались атаковать нефтепровод «Дружба» в Брянской области. Беспилотники были оснащены взрывчаткой и поражающими элементами, масса боевой части оценивается в 3,5 килограмма.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ попытались контратаковать в Курской области

      Над российским регионом сбили украинскую ракету

      Вера Брежнева опубликовала фото с загадочным мужчиной

      В Приморье отреагировали на слухи о сравнении горожан с опарышами

      Предполагаемую стратегию Си при Трампе сравнили со стилем Дона Корлеоне

      В Роспотребнадзоре рассказали о способе диагностики метапневмовируса

      В Приднестровье военные помогли местным жителям преодолеть энергокризис

      Стало известно о продвижении ВС России в Харьковской области

      Пушков объяснил возмущение европейских либералов

      В Курской и Белгородской областях за два часа уничтожены пять украинских беспилотников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше