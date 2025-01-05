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14:18, 5 января 2025Россия

Российские войска отразили две контратаки штурмовых групп ВСУ в Курской области

Минобороны: ВС РФ нанесли поражение штурмовым группам ВСУ в Курской области
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Министерство обороны России доложило об отражении двух контратак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Подробностями оборонное ведомство поделилось с журналистами в воскресенье, 5 января.

По данным министерства, подразделения группировки войск «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям четырех механизированных, стольких же десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также бригаде морской пехоты и пяти соединениям территориальной обороны. Противник был отброшен в районах 15 населенных пунктов, среди которых Малая Локня и Суджа.

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