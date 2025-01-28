Меркурис: На Украине больше не могут пополнять войска из-за больших потерь

Разговоры о снижении призывного возраста на Украине появились из-за невозможности пополнять войска. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

«Разговоры о снижении призывного возраста до 18 лет и вербовки подростков для вступления в Вооруженные силы Украины (ВСУ) появились из-за того, что потери украинцев на поле боля стали настолько велики, что они уже больше не в силах их восполнять», — отметил эксперт.

По мнению Меркуриса, возможность пополнять войска стала «непосильной» для Киева, в то время как оставшаяся пехота истощилась, а сама страна «находится на грани существования».

25 января советник Департамента по вопросам национальной безопасности и обороны Николай Щур заявил, что офис президента Украины в ближайшее время предложит снизить возраст мобилизации в ВСУ до 18 лет. Поправки разработали представители Министерства обороны Украины, Генштаба ВСУ и общественных организаций.

