На Украине анонсировали предложение от ОП о снижении возраста мобилизации в ВСУ

Щур: ОП Украины в ближайшие дни предложит снизить возраст мобилизации в ВСУ

Офис президента (ОП) Украины в ближайшее время предложит снизить возраст мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ) до 18 лет. Об этом заявил советник Департамента по вопросам национальной безопасности и обороны ОП Николай Щур, передает Telegram-канал «Политика Страны».

«Будет целый комплекс изменений и к законодательству, и к указам президента. Предполагается внесение разного уровня изменений в документы. Думаю, в ближайшие дни будет презентация», — рассказал Щур.

По его словам, над данными поправками работали представители Министерства обороны Украины, Генштаба ВСУ и общественных организаций.

Ранее главнокомандующий украинской армии Александр Сырский заявил о недостаточном уровне мобилизации. Он подчеркнул, что потребности ВСУ в личном составе не закрываются.