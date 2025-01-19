В ВСУ сообщили о недостаточном уровне мобилизации

Главком ВСУ Сырский сообщил о недостаточном уровне мобилизации

Мобилизация не закрывает потребности Вооруженных сил Украины (ВСУ) в личном составе. Об этом заявил главком украинской армии Александр Сырский в интервью журналисту Андрею Цаплиенко.

По его словам, случаи перевода бойцов, которые обслуживают самолеты, в пехоту находятся в разумных пределах. При этом продолжает действовать запрет перевода высококвалифицированного военного.

«Однозначно, это специалисты... имеющие опыт и которых фактически некем заменить. С другой стороны, мы в принципе имеем потребности на фронте, мы должны достичь адекватного количества личного состава в наших механизированных бригадах», — сказал Сырский.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ищет способ оправдать перед населением страны снижение возраста мобилизации и планы призвать подростков.