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22:49, 18 января 2025Бывший СССР

На Украине оценили сокращение населения страны

Дубинский: Население Украины могло сократиться до 21-24 млн человек
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Население Украины могло сократиться до 21-24 миллионов человек. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Он отметил, что перед следующими выборами в парламент количество находящихся там депутатов следует сократить. Дубинский подчеркнул, что нынешние 450 парламентариев — слишком много.

«И вопрос, первично, даже не в “качестве” депутатов — это мы с вами таких выбрали, — а в том, что страна стала меньше на 10 миллионов человек, и на 20 процентов по территории», — написал Дубинский.

Депутат предложил использовать для оценки числа оставшихся на Украине граждан коэффициент потребления зерна, в 2024 году этот показатель составил шесть миллионов тонн. Таким образом, по подсчетам Дубинского, население страны составило 21-24 миллиона человек. Политик подчеркнул, что эта цифра в два раза меньше официальной статистики.

Ранее Дубинский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ищет способ оправдать перед населением страны снижение возраста мобилизации и планы призвать подростков.

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