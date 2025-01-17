В Раде рассказали о намерении Зеленского мобилизовать подростков

Депутат Рады Дубинский: Зеленский планирует мобилизовать подростков

Президент Украины Владимир Зеленский ищет способ оправдать перед населением страны снижение возраста мобилизации и планы призвать подростков. Такое заявление сделал находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады республики Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Обложившийся мусорами и ТЦК-шниками Зеленский думает, что надо скормить народу для того, чтобы призвать подростков», — написал нардеп.

Ранее Дубинский заявил, что украинский лидер после инаугурации избранного лидера США Дональда Трампа будет пытаться сорвать мирные переговоры. По мнению Дубинского, Зеленский увеличит удары дальнобойным оружием, что «будет бить и по репутации самого Трампа как миротворца».

До этого нардеп заявил, что Зеленский торгует жизнями граждан Украины. По его словам, политик требует обеспечить армию техникой, прежде чем принять решение о снижении возраста мобилизации.