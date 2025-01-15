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21:26, 15 января 2025Бывший СССР

Зеленского обвинили в торговле жизнями украинцев

Депутат Рады Дубинский обвинил Зеленского в торговле жизнями украинцев
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский торгует жизнями граждан Украины, заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По его словам, политик требует обеспечить армию техникой, прежде чем принять решение о снижении возраста мобилизации. «Тем временем Зеленский продолжает торговать жизнями украинцев, как шуточками "95-го Квартала"», — отметил депутат.

Дубинский добавил, что украинский лидер является «величайшим геноцидником собственного народа». По словам депутата, для Зеленского вопрос не в том, что «уничтожать последнее поколение украинских мужчин недопустимо», а в том, что должно быть раньше — «деньги или стулья».

Ранее Дубинский написал, что Зеленский получил от западных «союзников» приказ сократить население страны. По мнению депутата Рады, все меры, которые украинский президент вводит против граждан, — не его прихоть, а конкретный «план геноцида» Украины.

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