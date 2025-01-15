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05:47, 15 января 2025Бывший СССР

В Раде раскрыли полученный Зеленским от союзников приказ

Дубинский: Зеленский выполняет приказ союзников по сокращению населения Украины
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Heiko Becker / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский получил от западных «союзников» приказ сократить население страны. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.

«Ощущая неизбежный и скорый крах, режим марионетки-лицедея пытается срочно довыполнить то, на что его подписали "союзники" — создать условия для сокращения населения Украины до 20 миллионов человек», — отметил Дубинский.

По мнению депутата Рады, все меры, которые украинский президент вводит против граждан, — не его прихоть, а конкретный «план геноцида» Украины.

Ранее Дубинский выразил мнение, что украинцы «уберут» президента страны Владимира Зеленского за попытку снизить мобилизационный возраст до 18 лет.

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