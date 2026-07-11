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22:48, 11 июля 2026Мир

В Финляндии заявили об ударе от России

Yle: Финляндия получила от России уведомление о закрытии железнодорожных пунктов пропуска
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva / Reuters

Финляндия получила от России уведомление о временном закрытии нескольких железнодорожных пунктов пропуска на границе. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle.

Отмечается, что Хельсинки узнали о решении Москвы из СМИ в конце июня, однако только сейчас получили официальный документ. Речь идет в том числе о пунктах пропуска Вартиус–Люття, Ниирала–Вяртсиля, Иматра–Светогорск, а также на станциях Выборг и Санкт-Петербург.

Ранее доктор политических наук, профессор кафедры европейских исследований СПбГУ Наталья Еремина объяснила закрытие КПП с Прибалтикой стратегией отгораживания от России.

Сообщалось, что с 1 июля эксплуатироваться перестали переходы «Выборг», «Вяртсиля», «Люття», «Санкт-Петербург — Финляндский», «Светогорск» (Финляндия), «Печоры-Псковские» (Эстония) и «Пыталово» (Латвия).

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