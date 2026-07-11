Представитель певца Добрынина прокомментировала сообщения о его госпитализации

Информация о госпитализации певца Александра Добрынина не соответствует действительности. Об этом РИА Новости сообщила представитель артиста.
По ее словам, исполнитель чувствует себя нормально.
11 июля в сети распространились сообщения об ухудшении самочувствия Добрынина. В частности, Telegram-канал Shot писал, что у певца возникли проблемы с сердцем, поэтому в его квартиру на юге Москвы вызвали скорую.
До этого стало известно, что заслуженного артиста России, экс-солиста групп «АукцЫон» и «Форум» Сергея Рогожина госпитализировали в Новороссийске.