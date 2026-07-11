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Культура
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23:08, 11 июля 2026Культура

Представитель певца Добрынина прокомментировала сообщения о его госпитализации

Представитель певца Добрынина опровергла сообщения об ухудшении его самочувствия
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Информация о госпитализации певца Александра Добрынина не соответствует действительности. Об этом РИА Новости сообщила представитель артиста.

По ее словам, исполнитель чувствует себя нормально.

11 июля в сети распространились сообщения об ухудшении самочувствия Добрынина. В частности, Telegram-канал Shot писал, что у певца возникли проблемы с сердцем, поэтому в его квартиру на юге Москвы вызвали скорую.

До этого стало известно, что заслуженного артиста России, экс-солиста групп «АукцЫон» и «Форум» Сергея Рогожина госпитализировали в Новороссийске.

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