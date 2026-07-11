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22:54, 11 июля 2026Спорт

Названа самая популярная сборная на чемпионате мира-2026 среди россиян

«Ромир»: Сборная Аргентины стала самой популярной среди россиян на чемпионате мира-2026
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Justin Setterfield / Getty Images

Исследование компании «Ромир» назвало самую популярную сборную на чемпионате мира по футболу 2026 года среди россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

Наибольшую поддержку среди россиян получила сборная Аргентины — за ней следят около 22 процентов жителей страны. Вслед за аргентинцами идут команды Бразилии (20 процентов), Португалии (14 процентов) и Узбекистана (11 процентов), хотя эти команды к моменту проведения опроса уже завершили выступление на турнире.

Сборная Аргентины сыграет со Швейцарией в четвертьфинале чемпионата мира‑2026. Матч пройдет 12 июля, начало в 4:00 по московскому времени.

Ранее главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони ответил на вопрос о предвзятом отношении судей к команде на чемпионате мира. По мнению специалиста, это не соответствует действительности.

Чемпионат мира по футболу 2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная России не участвует в турнире, так как она отстранена от международных соревнований с 2022 года.

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