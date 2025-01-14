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01:27, 14 января 2025Бывший СССР

Депутат Рады предрек катастрофу Украине при попытке снизить мобилизационный возраст

Депутат Рады: Зеленского уберут при попытке снизить мобилизационный возраст
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Global Look Press

Украинцы уберут президента страны Владимира Зеленского за попытку снизить мобилизационный возраст до 18 лет, заявил оппозиционно настроенный депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Если Зеленский попытается снизить мобилизационный возраст до 18 лет — его снесут», — написал политик. По его мнению, сотрудников военкоматов тоже ждет опасность: родители будут нападать на них, желая защитить сыновей.

В случае решении о снижении мобилизационного возраста на Украине он предрек стране «катастрофические последствия». «Провал идеи с призывом 18-летних только подчеркнет несостоятельность режима, который начнет шататься по-настоящему», — объяснил депутат.

Ранее на Украине территориальные центры комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) объявили в розыск по подозрению в уклонении от воинской службы более полумиллиона человек.

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