Депутат Рады: Зеленского уберут при попытке снизить мобилизационный возраст

Украинцы уберут президента страны Владимира Зеленского за попытку снизить мобилизационный возраст до 18 лет, заявил оппозиционно настроенный депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Если Зеленский попытается снизить мобилизационный возраст до 18 лет — его снесут», — написал политик. По его мнению, сотрудников военкоматов тоже ждет опасность: родители будут нападать на них, желая защитить сыновей.

В случае решении о снижении мобилизационного возраста на Украине он предрек стране «катастрофические последствия». «Провал идеи с призывом 18-летних только подчеркнет несостоятельность режима, который начнет шататься по-настоящему», — объяснил депутат.

Ранее на Украине территориальные центры комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) объявили в розыск по подозрению в уклонении от воинской службы более полумиллиона человек.