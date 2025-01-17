Украинский депутат Дубинский обвинил Зеленского в срыве мирных переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский после инаугурации избранного лидера США Дональда Трампа будет пытаться сорвать мирные переговоры, считает депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене. Об этом говорится в его Telegram-канале.

По мнению Дубинский, Зеленский увеличит удары дальнобойный оружием, что «будет бить и по репутации самого Трампа как миротворца».

«Возможной реакцией на такую политику будет отключение Starlink и передачи развединформации со стороны США. Что, в конечном итоге, приведет к еще большим территориальным потерям и обвалу фронта», — предрек депутат.

До этого Дубинский заявил, что Зеленский торгует жизнями граждан Украины. По его словам, политик требует обеспечить армию техникой, прежде чем принять решение о снижении возраста мобилизации.