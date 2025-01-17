Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:53, 17 января 2025Бывший СССР

Украинский депутат обвинил Зеленского в желании сорвать мирные переговоры

Украинский депутат Дубинский обвинил Зеленского в срыве мирных переговоров
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский после инаугурации избранного лидера США Дональда Трампа будет пытаться сорвать мирные переговоры, считает депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене. Об этом говорится в его Telegram-канале.

По мнению Дубинский, Зеленский увеличит удары дальнобойный оружием, что «будет бить и по репутации самого Трампа как миротворца».

«Возможной реакцией на такую политику будет отключение Starlink и передачи развединформации со стороны США. Что, в конечном итоге, приведет к еще большим территориальным потерям и обвалу фронта», — предрек депутат.

До этого Дубинский заявил, что Зеленский торгует жизнями граждан Украины. По его словам, политик требует обеспечить армию техникой, прежде чем принять решение о снижении возраста мобилизации.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Умер великий режиссер Дэвид Линч. Он изменил мировое кино навсегда

      Украинский депутат обвинил Зеленского в желании сорвать мирные переговоры

      Трамп поделился планами сделать Голливуд больше и сильнее

      Россиян предупредили о «бомбе» из-за ипотеки с низким взносом

      Парам посоветовали необычную прелюдию для повышения сексуального возбуждения

      В Румынии предложили провести в стране переговоры России и Украины

      Украинские пограничники задержали пытавшегося сбежать в Европу россиянина

      На Украине объяснили отказ пригласить страну в НАТО слабостью Запада

      Учительницу отстранили от преподавания за секс с учеником

      Визит Зеленского в Польшу раскритиковали

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше