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10:09, 7 февраля 2025Россия

Военкор заявил о переброске личного состава ВСУ в Курскую область после попыток контратак

Военкор Котенок: ВСУ ночью перебрасывали личный состав и технику в район Суджи
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Stringer / Reuters

В течение прошедшей ночи Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывали личный состав в район Суджи Курской области. О том, что противник предпринял после попытки контратаки, написал военкор Юрий Котенок в Telegram-канале.

По его данным, ВСУ за ночь перебросили из Сумской области Украины личный состав и военную технику, в том числе тяжелую.

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«В ближайшее время вероятны новые попытки прорыва — командование противника изо всех сил хочет показать наступательную "картинку"», — допустил военкор.

Ранее стало известно, что наутро после контратаки ВСУ основные логистические пути и позиции в Курской области остаются под контролем российских войск на фоне новой атаки со стороны противника.

Украина предприняла попытку контратаки в Курской области в четверг, 6 февраля. ВСУ пытались прорваться в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок в Курской области. Все атаки противника были отражены. В Минобороны впоследствии уточняли, что отражать атаки ВСУ помогали в том числе добровольческие отряды «Ветераны», «Арбат» и операторы беспилотников центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон».

ЖЗЛ
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