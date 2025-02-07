Военкор заявил о переброске личного состава ВСУ в Курскую область после попыток контратак

Военкор Котенок: ВСУ ночью перебрасывали личный состав и технику в район Суджи

В течение прошедшей ночи Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывали личный состав в район Суджи Курской области. О том, что противник предпринял после попытки контратаки, написал военкор Юрий Котенок в Telegram-канале.

По его данным, ВСУ за ночь перебросили из Сумской области Украины личный состав и военную технику, в том числе тяжелую.

«В ближайшее время вероятны новые попытки прорыва — командование противника изо всех сил хочет показать наступательную "картинку"», — допустил военкор.

Ранее стало известно, что наутро после контратаки ВСУ основные логистические пути и позиции в Курской области остаются под контролем российских войск на фоне новой атаки со стороны противника.

Украина предприняла попытку контратаки в Курской области в четверг, 6 февраля. ВСУ пытались прорваться в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок в Курской области. Все атаки противника были отражены. В Минобороны впоследствии уточняли, что отражать атаки ВСУ помогали в том числе добровольческие отряды «Ветераны», «Арбат» и операторы беспилотников центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон».