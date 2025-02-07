Раскрыта ситуация в Курской области на фоне новой атаки ВСУ

Логистические пути под Курском остаются под контролем РФ на фоне атаки ВСУ

Основные логистические пути и позиции в Курской области остаются под контролем российских войск на фоне новой атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое заявление приводится в Telegram-канале WarGonzo.

Раскрывая подробности о ситуации под Курском, военный блогер отметил, что ВСУ понесли большие потери в личном составе и бронетехнике. Тем не менее, как утверждает WarGonzo, украинская сторона смогла перекинуть десант, который сейчас находится на подступах к населенному пункту Уланок.

Блогер допустил, что ВСУ будут стремится остаться на занятых рубежах, чтобы обеспечить прибытие дополнительных сил.

«Поступают сообщения о перемещениях на направлении украинских резервов, что говорит о вероятной новой попытке наступления противника на этом участке в самое ближайшее время», — пояснил он.

Ранее в Минобороны доложили, что штурмовые подразделения в Курской области разгромили десантники и морпехи.

6 февраля начали поступать сообщения от военблогеров и военкоров о том, что Украина бросила на прорыв в Курскую область бронетехнику и задействовала танки Abrams. Колонну из 400 украинских бойцов на технике НАТО заметили движущейся со стороны Суджанского района по направлению к Беловскому району.

Позднее в Минобороны подтвердили, что ВСУ предприняли попытку контрнаступления в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок в Курской области. В ведомстве заверили, что все атаки удалось успешно отразить.