Под Курском солдаты ВСУ до смерти замучили ветерана Великой Отечественной войны

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) могли до смерти замучить ветерана Великой Отечественной войны, дом которого оказался на оккупированной украинскими формированиями территории Курской области.

По данным российских военкоров, опубликовавших снимки с погибшим, сначала его пытали, после чего застрелили — тело пожилого мужчины при освобождении одного из населенных пунктов нашли на полу в одной из комнат дома, рядом лежали осколки. Район, где сделаны снимки, и дата съемки не уточняются.

По данным на январь 2025 года, как сообщил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов, в России осталось всего около 7000 ветеранов Великой Отечественной войны

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

ВСУ расстреливают тех, кто не хочет уходить с ними

Военкоры отметили, что это далеко не первый случай, когда ВСУ расправились с мирным жителем. Они указали, что множество тел находили на освобожденных территориях как под Курском, так и на территории Донецкой народной республики.

«ВСУ при отходе просто расстреливали гражданских, кто не соглашался уходить с ними, кто успел спрятаться, тот выжил. Так было недавно в Селидово, а сейчас это происходит в Курской области. То, что противник снимает видео о том, как он помогает мирным жителям, какие они хорошие и добрые, потому и делается на камеру, что предназначается для распространения», — говорится в сообщении Telegram-канала «Крылатые».

В пример администраторы канала привели недавний удар по интернату с мирными гражданами в Курской области. «И сразу же в интернете появилась куча видео как они их спасают», — указано в публикации.

Фото: Andriy Andriyenko / Ukraine's 65th Mechanized Brigade / AP

Украинские солдаты расправились с несколькими десятками мирных россиян

В прошлом месяце появились данные о том, что ВСУ могли замучить десятки мирных граждан в селе Русское Поречное в Суджанском районе. Их тела обнаружили в подвалах домов в населенном пункте. «Пытали стариков, которые не успели эвакуироваться из поселка, руки связаны были, их загнали в подвал, туда закинули несколько гранат», — рассказывал источник, знакомый с ситуацией.

По словам официального представителя Следственного комитета России Светланы Петренко, от действий ВСУ погибли 22 местных жителя. Помимо массовой расправы они также совершили изнасилования и насильственные действия сексуального характера в отношении женщин.

Аналогично ВСУ поступали и при отступлении из села Николаево-Дарьино Суджанского района — солдаты бросали гранаты в подвалы, где прятались мирные жители.

Курская область. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Жителей освобожденных территорий отправят в санаторий

Освобожденных из украинской оккупации россиян отправят на реабилитацию, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. По его словам, им предоставят возможность поехать в санаторий на юге страны.

На вопрос о гуманитарном коридоре для жителей Курской области официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил, что «Россия делает все возможное для того, чтобы оказать помощь, поддержку тем людям, которые оказались на территории, которая сейчас оккупирована силами киевского режима».

Бои в российском приграничье идут уже полгода. 6 февраля ВСУ начали новое наступление в регионе, однако в России уверены — предпринять действительно что-то масштабное на этом направлении они не в силах.