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01:25, 7 февраля 2025Россия

«Показалось, прорыв, но это было ложное чувство». Российские войска отбили восемь волн атак ВСУ в Курской области

Минобороны: ВС РФ сорвали попытку контратаки ВСУ в Курской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российские войска остановили штурмовые подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), контратаковавшие в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что бои вели военнослужащие 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 810-й и 40-й отдельных бригад морской пехоты, добровольческих формирований «Ветераны» и «Арбат», центра беспилотных технологий «Рубикон».

При поддержке авиации и артиллерии украинские штурмовые подразделения были остановлены и разгромлены

Минобороны России

В ведомстве уточнили, что идет зачистка отдельных районов, где находятся войска противника.

О новом наступлении украинских подразделений в Курской области стало известно в четверг, 6 февраля. Сообщалось, что ВСУ бросили на прорыв бронетехнику, в том числе производства НАТО.

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2 февраля 2025

Российские военные отразили восемь волн атак ВСУ

Группировка «Север» сорвала попытку контрнаступательных действий ВСУ, которые предприняли восемь волн атак в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области, рассказали в Минобороны.

На данном направлении с утра 6 февраля ВСУ силами до двух механизированных батальонов на боевых машинах пехоты и боевых бронированных машинах при поддержке танков и машин разграждения предприняли восемь волн атак

Минобороны России

Уничтожение военной техники Вооруженных сил Украины в Курской области сняли на видео. На кадрах видно, как FPV-дроны поражают технику, движущуюся по дорогам в приграничных районах. Всего показано уничтожение нескольких боевых машин.

Кадры были сняты расчетами беспилотников Центра «Рубикон» — секретного предприятия в структуре Минобороны, которое не только разрабатывает новые модели беспилотников, но и готовит специалистов.

В Минобороны назвали потери ВСУ при атаке в Курской области

В российском оборонном ведомстве уточнили, что Вооруженные силы Украины при попытке контрнаступления в Курской области потеряли более 200 человек, около 50 единиц вооружения и военной техники.

Как отметили в ведомстве, потери украинских сил составили более 200 человек. Кроме того, ВСУ лишились восемь танков, пять боевых машин пехоты, бронетранспортера и 30 боевых бронированных машин. Они также потеряли три инженерные машины разграждения, мостоукладчик, а также другую технику.

В начале января в Минобороны рассказали, что общие потери украинских войск за время боевых действий в Курской области превысили 50 тысяч военнослужащих.

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23 января 2025

ВСУ не ожидали быстрый разгром контратаки в Курской области

Офицер 810-й гвардейской бригады морской пехоты с позывным Боцман рассказал, как удалось отразить атаку ВСУ. Военный сообщил, что украинские военные не ожидали, что их наступление кончится быстрым разгромом. По его словам, они планировали добиться целей за счет внезапности операции и большого числа сил.

После того как прошла первая рота, противник стал забрасывать роту за ротой в образовавшийся, как ему показалось, прорыв. Но это было ложное чувство

Боцманофицер 810-й гвардейской бригады морской пехоты

Российский военкор Александр Коц выразил мнение, что чем больше сил Украина бросит под Курск, тем легче Вооруженным силам России будет наступать на других участках.

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