Уничтожение техники ВСУ в Курской области сняли на видео

Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ в Курской области

Уничтожение военной техники Вооруженных сил Украины в Курской области сняли на видео. Ролик опубликовало Минобороны России.

На кадрах видно, как FPV-дроны поражают технику, движущуюся по дорогам в приграничных районах. Всего показано уничтожение нескольких боевых машин.

Кадры были сняты расчетами беспилотников Центра «Рубикон» — секретного предприятия в структуре Минобороны, которое не только разрабатывает новые модели беспилотников, но и готовит специалистов.

ВСУ предприняли попытку прорыва в Курской области 6 февраля. В тот же день военный блогер Владимир Романов показал кадры удара по украинской колонне, которая пыталась выйти на новые рубежи в Курской области. На кадрах видно головной автомобиль, охваченный огнем. Блогер назвал происходящее на видео «прожаркой» ВСУ.