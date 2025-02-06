Военблогер показал на видео «прожарку» колонны ВСУ в Курской области

Появилось видео отражения нового наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Ролик опубликовал военный блогер Владимир Романов в Telegram.
На кадрах видно колонну военной техники. После подбития головной машины остальные бронеавтомобили пытаются объехать ее на узкой дороге.
«Идет активная прожарка», — описал Романов происходящее на ролике. По его словам, видео было снято неподалеку от населенного пункта Черкасская Конопелька Суджанского района.
ВСУ перешли в новое наступление в Курской области 6 февраля. Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» утверждает, что замысел противника заключается в выходе к населенному пункту Плехово.