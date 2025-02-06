В Минобороны назвали потери ВСУ при попытке контрнаступления в Курской области

ВСУ потеряли более 200 человек при попытке контрнаступления в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при попытке контрнаступления в Курской области потеряли более 200 человек, около 50 единиц вооружения и военной техники. Об этом сообщили в Минобороны России, пишет ТАСС.

Как отметили в ведомстве, потери украинских сил составили более 200 человек. Кроме того, ВСУ лишились восемь танков, пять боевых машин пехоты, бронетранспортера и 30 боевых бронированных машин. Они также потеряли три инженерные машины разграждения, мостоукладчик, а также другую технику.

Ранее в министерстве назвали общее число потерь ВСУ в Курской области — 50 тысяч военнослужащих.