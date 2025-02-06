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21:33, 6 февраля 2025Россия

В Минобороны назвали потери ВСУ при попытке контрнаступления в Курской области

ВСУ потеряли более 200 человек при попытке контрнаступления в Курской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Juan Moreno / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при попытке контрнаступления в Курской области потеряли более 200 человек, около 50 единиц вооружения и военной техники. Об этом сообщили в Минобороны России, пишет ТАСС.

Как отметили в ведомстве, потери украинских сил составили более 200 человек. Кроме того, ВСУ лишились восемь танков, пять боевых машин пехоты, бронетранспортера и 30 боевых бронированных машин. Они также потеряли три инженерные машины разграждения, мостоукладчик, а также другую технику.

Ранее в министерстве назвали общее число потерь ВСУ в Курской области — 50 тысяч военнослужащих.

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