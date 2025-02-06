Российские военные отразили восемь волн атак ВСУ в Курской области

Минобороны России: ВС РФ отразили восемь волн атак ВСУ в Курской области

Группировка «Север» сорвала попытку контрнаступательных действий Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые предприняли восемь волн атак в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Известно, что по состоянию на 21:00 6 февраля 2025 года российские военные сорвали попытку контрнаступательных действий ВСУ в направлении Черкасской Конопелька и Уланок. В Минобороны заверили, что все атаки были отражены.

«На данном направлении с утра 6 февраля ВСУ силами до двух механизированных батальонов на боевых машинах пехоты и боевых бронированных машинах при поддержке танков и машин разграждения предприняли восемь волн атак», — отметили в ведомстве.

ВСУ предприняли попытку прорыва в Курской области 6 февраля. В тот же день военный блогер Владимир Романов показал кадры удара по украинской колонне, которая пыталась выйти на новые рубежи в Курской области. Романов назвал происходящее на видео «прожаркой» ВСУ.

