Российские войска остановили штурмовые подразделения при контратаке в Курской области

МО: ВС РФ остановили украинские штурмовые подразделения в Курской области

Российские войска остановили штурмовые подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), контратаковавшие в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что бои вели военнослужащие 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 810-й и 40-й отдельных бригад морской пехоты, добровольческих формирований «Ветераны» и «Арбат», центра беспилотных технологий «Рубикон».

«При поддержке авиации и артиллерии украинские штурмовые подразделения были остановлены и разгромлены», — говорится в заявлении Минобороны. В ведомстве уточнили, что идет зачистка отдельных районов, где находятся войска противника.

О новом наступлении украинских подразделений в Курской области стало известно ранее в четверг, 6 февраля. Сообщалось, что ВСУ бросили на прорыв бронетехнику, в том числе производства НАТО.

