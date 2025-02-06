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21:48, 6 февраля 2025Россия

Российские войска остановили штурмовые подразделения при контратаке в Курской области

МО: ВС РФ остановили украинские штурмовые подразделения в Курской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российские войска остановили штурмовые подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), контратаковавшие в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что бои вели военнослужащие 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 810-й и 40-й отдельных бригад морской пехоты, добровольческих формирований «Ветераны» и «Арбат», центра беспилотных технологий «Рубикон».

«При поддержке авиации и артиллерии украинские штурмовые подразделения были остановлены и разгромлены», — говорится в заявлении Минобороны. В ведомстве уточнили, что идет зачистка отдельных районов, где находятся войска противника.

О новом наступлении украинских подразделений в Курской области стало известно ранее в четверг, 6 февраля. Сообщалось, что ВСУ бросили на прорыв бронетехнику, в том числе производства НАТО.

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