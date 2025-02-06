Российский военкор рассказал о ситуации в Курской области на фоне нового наступления ВСУ

Военкор Коц: ВСУ подтягивают резервы из Сум для нового наступления под Курском

Вооруженные силы Украины (ВСУ) подтягивают резервы из Сумской области для поддержки нового наступления в Курской области. О ситуации в регионе рассказал в Telegram российский военный корреспондент Александр Коц.

Журналист сообщил, что в колоннах резервов замечены бронетехника и танки. Армия России наносит удары по наступающим силам с помощью артиллерии и авиации, кроме того, для отражения атак применяются FPV-дроны.

«На данный момент уничтожены три танка, две ИМР (инженерные машины разминирования — прим. «Ленты.ру»), 18 боевых бронированных машин и свыше 100 человек личного состава», — рассказал Коц. По мнению военкора, чем больше сил Украина бросит под Курск, тем легче Вооруженным силам России будет наступать на других участках.

О новом наступлении ВСУ в Курской области стало известно 6 февраля. Предположительно, Украина бросила на прорыв бронетехнику, впереди которой идут машины с тралами — специальным оборудованием для разминирования. Также сообщалось, что ВСУ задействовали танки Abrams.

По одной из версий, действиями в Курской области Киев пытается вернуть под огневой контроль трассу от Сум до Суджи протяженностью около 65 километров.