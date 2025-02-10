В Кремле ответили на вопрос о гуманитарном коридоре для жителей Курской области

Песков: Для помощи жителям оккупированных курских земель делается все возможное

В Кремле ответили на вопрос о гуманитарном коридоре для жителей оккупированных земель Курской области. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, для помощи людям делается все возможное, передает ТАСС.

«Россия делает все возможное для того, чтобы оказать помощь, поддержку тем людям, которые оказались на территории, которая сейчас оккупирована силами киевского режима», — обозначил Песков.

Этими словами он ответил на вопрос о готовности Москвы просить Киев открыть гуманитарный коридор для жителей Курской области.

Бои с украинскими формированиями в Курской области ведутся с 6 августа 2024 года. Спустя ровно полгода, 6 февраля 2025 года, Вооруженные силы Украины начали новое наступление в российском приграничье.

Ранее представитель Кремля заявлял, что обсуждать создание гуманитарного коридора в Курской области возможно лишь через российских военных.