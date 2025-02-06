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12:56, 6 февраля 2025Россия

Кремль заявил об усилиях по спасению жителей Курской области с оккупированных территорий

Песков: Власти России делают все усилия для спасения жителей Курской области
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Власти России делают все усилия для спасения жителей Курской области с оккупированных Вооруженными силами Украины территорий. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

При этом, представитель Кремля сообщил, что обсуждать создание гуманитарного коридора в Курской области возможно лишь через российских военных — публичное обсуждение подобных тем невозможно.

«Но (...) власти делают все, что можно, для оказания помощи нашим (...) нашим гражданам, оказавшимся в такой сложной ситуации из-за агрессивных действий киевского режима», — подытожил Песков.

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