Пинчук: ВСУ для укрепления используют линию Суровикина в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать российские укрепления в Курской области. Хорошо укрепиться войскам противника помогла частично воссозданная система фортификаций, известная как «линия Суровикина». Об этом рассказал военный эксперт, экс-министр госбезопасности Донецкой народной республики (ДНР) Андрей Пинчук.

По его словам, украинские военные задействуют не только ту линию, но и другие укрепления, разработанные Вооруженными силами (ВС) России. В то же время он подчеркнул, что использование оружия РФ против нее самой еще не говорит о качестве и эффективности вражеских укреплений.

Нельзя сказать, что эти инженерные сооружения были плохими. (…) Просто они не были насыщены личным составом в должной степени Андрей Пинчук военный эксперт

«Линия Суровикина» — собирательное название для системы укреплений, которые масштабно возводились в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине для отражения вражеских атак в период командования объединенной группировкой войск генерала Сергея Суровикина. Сооружения ВСУ нельзя назвать точной копией данной системы, однако их линия укрепления была возведена аналогичным образом — под Курском заметили такие же выстроенные в линию пирамидальные бетонные блоки, используемые для остановки техники.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

У ВСУ начались проблемы с возведением укреплений в зоне СВО

Украинские войска не успевают сооружать полноценные фортификационные линии в зоне СВО. Армия противника испытывает большие сложности с укреплениями на границе с Днепропетровской областью. В качестве линии обороны там используются окопы, однако против современных средств российских солдат этого недостаточно.

Похожая ситуация наблюдается и с южной стороны ДНР в направлении Днепропетровской области. Кроме того, российские бойцы нанесли удар по укреплениям противника в Купянске. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, основной удар пришелся по консервно-молочному комбинату, где ВСУ обустроили огневые позиции.

Лебедев добавил, что ВС России также успешно ликвидировали укрепления украинской армии в Березовке, Благодатовке и Муравском Харьковской области.

Фото: Cristopher Rogel Blanquet / Getty Images

В России объяснили действия ВСУ в Курской области

Киев продолжает перебрасывать элитные части войск в Курскую область, поскольку уход ВСУ из региона будет означать признание поражения Украины. В этом убежден военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он напомнил, что за последнее время противник перебросил в российский регион часть сил из зоны СВО — под Курск были перенаправлены бойцы из районов Красноармейска, Славянска и Доброполья. Эксперт отметил, что в Курской области оказались наиболее боеспособные подразделения.

Курская область играет особую роль в политике Владимира Зеленского, он зафиксировал ее как свою победу над Россией из-за того, что он ее оккупировал. Сдача Курской области будет означать признание своего поражения. Поэтому он не считается с потерями и с целесообразностью своих действий Анатолий Матвийчук военный эксперт, полковник в отставке

Матвийчук добавил, что Киев приложит все усилия, чтобы как можно дольше удержаться на российских территориях, так как это будет «презентацией перемоги» для Запада.