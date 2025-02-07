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09:47, 7 февраля 2025Бывший СССР

Стало известно о ситуации с укреплениями ВСУ в Днепропетровской области

ВСУ не успели организовать полноценные укрепления в Днепропетровской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Volodymyr Pavlov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не успели организовать полноценные укрепления в Днепропетровской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые ведомства.

Там заявили об отсутствии серьезных укреплений на границе с Днепропетровской областью. «Есть, конечно, окопы, но этого явно не достаточно для полноценной обороны», — заявили в силовом ведомстве.

Сообщается об аналогичной ситуации с южной стороны Донецкой народной республики (ДНР) в направлении Днепропетровской области.

Ранее в этом регионе сообщали о повреждениях инфраструктуры в результате удара. О пострадавших не сообщается.

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