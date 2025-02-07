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09:02, 7 февраля 2025Бывший СССР

Объекты инфраструктуры повреждены в Днепропетровской области

Днепропетровская ОВА сообщила о повреждении объектов инфраструктуры в области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Объекты инфраструктуры повреждены в Днепропетровской области в результате удара Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявил глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

«Повреждена инфраструктура. Люди не пострадали», — сообщил чиновник.

Лысак рассказал о повреждении объектов инфраструктуры в Мировской общине Никопольского района после удара ВС России вечером 6 февраля. При этом глава Днепропетровской ОВА не назвал более точное местоположение объекта и его характеристики.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали инфраструктуру водоснабжающей организации в Горловке. В каком районе города располагается поврежденный объект, не уточняется.

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