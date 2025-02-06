Приходько: ВСУ атаковали инфраструктуру водоснабжающей организации в Горловке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали инфраструктуру водоснабжающей организации в Горловке Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«В полдень украинские террористы нанесли артиллерийский удар по инфраструктуре водоснабжающей организации в Горловке», — написал глава Горловки.

В каком районе города располагается поврежденный объект, не уточняется. Информация о пострадавших также отсутствует.

4 февраля ВСУ атаковали школьный автобус в Запорожской области. Информацию об этом подтвердил глава региона Евгений Балицкий. Губернатор сообщил, что пострадали пять детей и водитель автобуса.