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13:34, 6 февраля 2025Бывший СССР

ВСУ атаковали инфраструктуру водоснабжающей организации в ДНР

Приходько: ВСУ атаковали инфраструктуру водоснабжающей организации в Горловке
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Diego Herrera Carcedo / Anadolu / Getty Images

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали инфраструктуру водоснабжающей организации в Горловке Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«В полдень украинские террористы нанесли артиллерийский удар по инфраструктуре водоснабжающей организации в Горловке», — написал глава Горловки.

В каком районе города располагается поврежденный объект, не уточняется. Информация о пострадавших также отсутствует.

4 февраля ВСУ атаковали школьный автобус в Запорожской области. Информацию об этом подтвердил глава региона Евгений Балицкий. Губернатор сообщил, что пострадали пять детей и водитель автобуса.

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