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15:19, 4 февраля 2025Бывший СССР

Российские войска поразили расположение ВСУ в Купянске

Подпольщик Лебедев рассказал об ударе ВС России по расположению ВСУ в Купянске
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска поразили расположение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на консервно-молочном комбинате в Купянске. Об ударе Вооруженных сил (ВС) России рассказал в Telegram координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Наши решили на всякий случай скинуть ФАБ в район молочно-консервного комбината, куда они [отряды ВСУ] все так старались попасть. Говорят, результативно, и вся суета была связана с тем, что на объекте находился кто-то непростой», — заявил подпольщик.

Он добавил, что на подступах к заводу с помощью удара беспилотника несколько автомобилей ВСУ.

Лебедев также рассказал об ударах по другим позициям ВСУ в Харьковской области. По его словам, помимо Купянска атакованы были укрепления украинской армии в Березовке, Благодатовке и Муравском.

Ранее стало известно, что дорога между населенными пунктами Двуречная и Купянск перешла под контроль ВС России.

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