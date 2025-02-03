ВС России взяли под контроль дорогу между Двуречной и Купянском

Ганчев: Дорога между Двуречной и Купянском перешла под контроль ВС России

Дорога между населенными пунктами Двуречная и Купянск перешла под контроль ВС России. Об этом заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

«Между Двуречной и Купянском есть поселок Западное, который ранее наши военнослужащие освободили, и таким образом уже контролировали полностью дорогу, соединяющую Двуречную и Купянск», — рассказал Ганчев.

Он добавил, что контроль над Западным и Двуречным позволяет подразделениям Армии России продвигаться как в сторону непосредственно Купянска, расстояние до которого составляет 20 километров, так и севернее в сторону Великого Бурлука.

Ранее Ганчев заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не сдают Волчанск и удерживают его любой ценой из-за потенциальных репутационных потерь. По его словам, украинская армия продолжает удерживать линию соприкосновения, не считаясь с потерями в живой силе и техники.